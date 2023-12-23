"Я пытался все сделать, но не получилось": экибастузца осудили за смерть коллеги

Мужчина погиб на трассе в Павлодарской области. Авария произошла в марте 2023 года, когда несколько человек возвращались домой с рыбалки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аксуского городского суда.

Из материалов дела следует, что трое мужчин отправились на рыбалку в марте 2023 года. С удочками фактически так и не посидели, зато изрядно выпили. Поздно ночью решили ехать обратно домой в Экибастуз.

Владелец авто за руль сесть был не в состоянии, а потому его отправили на пассажирское кресло, на водительское сел его коллега.

Авария произошла возле Спутника. 36-летний мужчина врезался в отбойник. После удара машину развернуло и пьяный пассажир вылетел из нее. От полученных травм он скончался на месте.

По словам супруги погибшего, после случившегося ей с места происшествия позвонили коллеги и сообщили, что ее мужа больше нет.

"Извини, я пытался все сделать, но ничего не получилось", - услышала она в трубке.

Обстоятельства гибели супруга ей сразу не объяснили, поэтому она позвонила в полицию, где ей сообщили, что муж погиб в результате ДТП - наезда на дорожное ограждение.

Уголовное дело рассмотрели по ст.345 ч.3 УК РК. Жена погибшего на лишении свободы обвиняемого не настаивала. Суд, учитывая обстоятельства, назначил мужчине 2 года колонии. Также жителя Экибастуза на 10 лет лишили водительских прав.

Добавим, что согласно ст.345 ч.3 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.