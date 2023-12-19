Автобус снес столб с камерами в Астане (фото)

Сегодня в Астане автобус врезался в столб после того, как его "подрезал" водитель Nexia. Нарушителя оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Кадры с места происшествия появились в Telegram-канале Astanovka98. На фото можно заметить автобус, у которого разбито лобовое стекло и лежащий на тротуаре столб.

Происшествие прокомментировали в Департаменте полиции Астаны. По данным правоохранителей, сейчас по факту ДТП проводится проверка.

"19 декабря текущего года 22-летний водитель транспортного средства Ravon Nexia на пересечении улиц Тұран и Керей Жәнібек хандар при повороте направо заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, тем самым создав аварийную ситуацию", – рассказали полицейские.

Отмечается, что из-за этого водитель автобуса "Голаз 5241110" был вынужден изменить направление и допустил наезд на опору камеры ЦОУ (Центра оперативного управления).

В результате ДТП пострадавших нет.

Сейчас в отношении водителя Ravon Nexia возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

"Департамент полиции города Астаны предупреждает водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения", – добавили стражи порядка.

Добавим, что согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).