Полицейский на личном авто попал в ДТП в Астане: два человека пострадали (видео)

В понедельник, 27 ноября, в Астане произошла авария, за рулем одного из пострадавших авто находился сотрудник правоохранительных органов, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовала Instagram-страница astana_brothers.

В описании к посту говорится, что одним из участников аварии стал сотрудник полиции.

В комментариях к публикации Департамент полиции Астаны подтвердил эту информацию. В правоохранительных органах также рассказали подробности ДТП.

"27 ноября водитель, управляя автомобилем марки Daewoo Matiz, следуя по проспекту Улы Дала со стороны улицы Аль-Фараби, на пересечении с улицей К.Кайсенова, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному ТС и допустил столкновение с автомобилем марки Honda Civic, который следовал со встречного направления прямо.

В результате ДТП оба водителя были доставлены в городскую больницу. За рулем личной автомашины Honda находился сотрудник полиции. Назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.

Напомним, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: