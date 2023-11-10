Подросток на скутере столкнулся с авто в Шымкенте и погиб
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В Шымкенте произошло ДТП с участием автомобиля и скутера, которым управлял 16-летний подросток. В результате последний скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
16-летний водитель скутера попал в ДТП с участием автомобиля Kia Optima в Шымкенте. Авария произошла 9 ноября примерно в 19:40 на пересечении улиц Мугалжар и Алпамыс батыра.
В результате происшествия несовершеннолетний, как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, скончался на месте.
По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Также проводится досудебное расследование.
По информации на сайте правовой статистики, за 10 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 11 618 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 1 942 человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045191-podrostok-na-skutere-stolknulsya-s-avto-v-shymkente-i-pogib/