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Подросток на скутере столкнулся с авто в Шымкенте и погиб

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Скутер, попавший в ДТП
Скутер, попавший в ДТП. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Шымкенте произошло ДТП с участием автомобиля и скутера, которым управлял 16-летний подросток. В результате последний скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

16-летний водитель скутера попал в ДТП с участием автомобиля Kia Optima в Шымкенте. Авария произошла 9 ноября примерно в 19:40 на пересечении улиц Мугалжар и Алпамыс батыра.

В результате происшествия несовершеннолетний, как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, скончался на месте.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Также проводится досудебное расследование.

По информации на сайте правовой статистики, за 10 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 11 618 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 1 942 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045191-podrostok-na-skutere-stolknulsya-s-avto-v-shymkente-i-pogib/

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