Подросток на скутере столкнулся с авто в Шымкенте и погиб

В Шымкенте произошло ДТП с участием автомобиля и скутера, которым управлял 16-летний подросток. В результате последний скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

16-летний водитель скутера попал в ДТП с участием автомобиля Kia Optima в Шымкенте. Авария произошла 9 ноября примерно в 19:40 на пересечении улиц Мугалжар и Алпамыс батыра.

В результате происшествия несовершеннолетний, как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, скончался на месте.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Также проводится досудебное расследование.

По информации на сайте правовой статистики, за 10 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 11 618 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 1 942 человека.