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Пьяный житель Уральска проехал на "красный" и сбил ребенка

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Мужчина сидит за рулем авто, рядом с ним стоит бутылка спиртного
Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

13-летний мальчик пострадал в результате ДТП в Уральске - его сбила машина, за рулем которой сидел пьяный водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана".

Сообщается, что водитель за рулем Hyundai Accen проехал по улице Курмангазы в Уральске на запрещающий сигнал светофора вечером, в 21:40. Он сбил пешехода 2010 года рождения.

В результате аварии пострадавшего доставили в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 345-1 УК РК, сообщили полицейские ЗКО корреспондентам телеканала.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Отмечается, что ему грозит год лишения свободы.

Согласно части 1 статьи 345-1 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2044110-pyanyy-zhitel-uralska-proehal-na-krasnyy-i-sbil-rebenka/

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