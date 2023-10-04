ДТП на мосту в Семее парализовало движение по всему городу (видео)

ДТП, произошедшее сегодня утром на подвесном мосту в Семее, парализовало движение по всему городу. Об этом заявили полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. По информации новостного Telegram-канала МВД, сегодня рано утром в результате ДТП временно прекратилось движение транспорта на подвесном мосту в Семее.

"33-летний водитель, управляя тягачом JAC K7, при перестроении допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

В отношении водителя JAC составлен административный протокол по ч.1 ст.610 КоАП РК.

Стражи порядка порекомендовали каждому водителю быть внимательным на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Добавим, что согласно ч.1 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.