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Водитель патрульного авто устроил массовое ДТП в Костанае

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Разбитый патрульный автомобиль
Разбитый патрульный автомобиль. Фото: astanatv.kz

В Костанае автомобиль патрульной полиции врезался в другую машину. От удара пострадало еще два авто. В ДП начали служебное расследование, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, водитель служебного автомобиля Chevrolet Cobalt, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспорта, совершил столкновение с автомобилем марки Lada Vesta.

"От инерции удара повреждены еще два автомобиля", – говорится в сообщении.

При этом, как сообщили в ДП Костанайской области, было начато служебное расследование.

"По данному факту в отношении водителя служебного Chevrolet Cobalt собран материал по статье 610 КОАП РК. Правовая оценка его действиям будет дана по окончанию служебного расследования", – добавили корреспонденты.

Подчеркивается, что в ДТП никто не пострадал.

Добавим, что согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2037099-voditel-patrulnogo-avto-ustroil-massovoe-dtp-v-kostanae/

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