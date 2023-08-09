Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Автобус въехал в модульный пост полиции в Уральске (фото)

Опубликовано:

Разбитый автобус
Разбитый автобус. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Уральске водитель автобуса не справился с управлением и влетел в модульный пост полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

ДТП произошло еще 7 августа.

Так, по данным правоохранителей, 58-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Dong Fang, следуя по улице К. Мухамедханова не справился с рулевым управлением. Автобус наехал на дорожный знак, а после столкнулся с модульным постом полиции.

"В этот момент двое полицейских несли службу в пункте. В результате ДТП пострадавших нет", – сообщили представители МВД.

В отношении водителя автобуса был составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.

Поврежденный модульный пост полиции
Поврежденный модульный пост полиции. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Добавим, что согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2031888-avtobus-vehal-v-modulnyy-post-politsii-v-uralske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.