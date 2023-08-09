Автобус въехал в модульный пост полиции в Уральске (фото)

Разбитый автобус. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Уральске водитель автобуса не справился с управлением и влетел в модульный пост полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

ДТП произошло еще 7 августа.

Так, по данным правоохранителей, 58-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Dong Fang, следуя по улице К. Мухамедханова не справился с рулевым управлением. Автобус наехал на дорожный знак, а после столкнулся с модульным постом полиции.

"В этот момент двое полицейских несли службу в пункте. В результате ДТП пострадавших нет", – сообщили представители МВД.

В отношении водителя автобуса был составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.

Поврежденный модульный пост полиции. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Добавим, что согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2031888-avtobus-vehal-v-modulnyy-post-politsii-v-uralske/