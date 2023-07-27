Инкассаторская машина перевернулась в результате ДТП с грузовиком близ Алматы (видео)

Авария. Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/kris__p__almaty

Сегодня днем произошло ДТП с участием инкассаторской машины и грузовика - кадры с места аварии опубликовали в социальных сетях. В пресс-службе ДП Алматинской области прокомментировали произошедшее.

Видео с места происшествия было опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram. На опубликованных кадрах видно автомобиль, который перевернулся и лежит на боку.

Автор указал, что ДТП произошло на трассе близ поворота на Gate City.

В пресс-службе ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что авария произошла сегодня, 27 июля.

"26-летний водитель инкассаторской автомашины, следуя по автодороге Алматы - Оскемен, на 17 километре, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с грузовой автомашиной марки DAF", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, в результате ДТП пострадал пассажир инкассаторской машины.

Данный факт был зарегистрирован УП Илийского района по статье 345 УК РК.

"В настоящее время проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертные проверки", - добавили в ведомстве.

Согласно статье 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2030344-inkassatorskaya-mashina-perevernulas-v-rezultate-dtp-s-gruzovikom-bliz-almaty-video/