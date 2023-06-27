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Самосвал с поднятым кузовом врезался в мост и застрял в Усть-Каменогорске (видео)

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Самосвал после ДТП
Самосвал после ДТП. Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске самосвал с поднятым кузовом устроил ДТП под мостом. Грузовое авто врезалось в путепровод и застряло, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации полиции, инцидент произошел вчера, 26 июня, в 11:26.

"46-летний водитель, управляя транспортным средством Shacman, перед началом движения не убедился в том, что кузов самосвала находился в отпущенным положении, и двигался с поднятым кузовом, в результате чего совершил наезд на мост", – говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК, согласно которой нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2026492-samosval-s-podnyatym-kuzovom-vrezalsya-v-most-i-zastryal-v-ust-kamenogorske-video/

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