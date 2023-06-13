Автобус с пассажирами въехал в бетонный забор в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы автобус попал в ДТП – транспортное средство въехало в забор. В полиции рассказали, что водитель не справился с управлением, сообщает МВД в своем Telegram-канале.

"13 июня в 12:40 водитель автобуса №13, следуя по улице Спасской в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на забор административного здания", – рассказали в городском департаменте полиции.

В результате два пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены для обследования в больницу. Сообщается, что факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Турксибского района.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан:

Немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), а также не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать врачей, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном или на своем ТС в ближайшее лечебное учреждение, оставить там свои данные и возвратиться к месту происшествия.

Сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев, ожидать прибытия сотрудников полиции.

Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.

В случае ДТП, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2024584-avtobus-s-passazhirami-vehal-v-zabor-v-almaty/