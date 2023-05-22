СМИ сообщили об аварии с участием AURUS патриарха Кирилла в центре Москвы (видео)

Авария. Фото с места ДТП: t.me/mash

В центре Москвы сегодня произошла авария с участием элитного авто - Aurus столкнулся с Volvo. В СМИ появилась информация, что люксовый автомобиль может принадлежать патриарху Кириллу.

Telegram-канал Baza опубликовал в своей ленте кадры с места ДТП. На них виден российский автомобиль представительского класса. Как заявили авторы, он может принадлежать патриарху Кириллу.

Информацию о том, что Aurus закреплен за главой РПЦ также опубликовал Telegram-канал "112".

Издание "Интерфакс", ссылаясь на источники в патриархии, пишет, что в РПЦ опровергли распространившиеся сведения о том, что машина принадлежит патриарху Кириллу.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя", - заявили корреспондентам в ходе разговора.

По информации РИА Новости, ДТП с участием Aurus и Volvo произошло сегодня утром в районе Больничного переулка. Журналистам сообщили, что люксовый автомобиль получил незначительные повреждения.

Кадры с места аварии распространились в Сети.

По данным ТАСС, автомобиль Aurus был с правительственными номерами. В экстренных службах корреспондентам сообщили, что в салоне пассажиров в момент ДТП не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2021562-smi-soobschili-ob-avarii-s-uchastiem-aurus-patriarha-kirilla-v-tsentre-moskvy-video/