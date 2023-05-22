"Машины все внизу": автовоз с Tesla перевернулся на горном перевале в Жетысуской области (видео)

Автовоз. Иллюстративное фото: Lya_Cattel/Getty Images

Автовоз перевернулся на горном перевале Архарлы в Жетысуской области в воскресенье, 21 мая. В полиции региона рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия.

Кадры с места ДТП опубликовала Instagram-страница krisp.tdk.

Автор ролика рассказал, что автовоз снес разделительное ограждение на дороге, а новые машины Tesla, которые вез автовоз, слетели с перевала вниз.

"Автовоз перевернулся прямо посреди дороги, все сломал здесь. Машину внизу лежат, новые машины валяются", - звучит за кадром голос автора ролика.

В полиции региона изданию Sputnik Казахстан сообщили, что авария с участием автовоза Scania произошла 21 мая на 143 км автодороги Алматы - Оскемен.

"В дорожной аварии никто не пострадал. Движение автомашин продолжается в рабочем режиме, автодорога не перекрывалась", - цитирует издание комментарий пресс-службы полиции Жетысуской области.

По данным издания, автовоз перевозил семь электромобилей Tesla.

Что делать, если вы стали участником ДТП

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", водитель причастный к ДТП, обязан:

Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение. Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.

Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.

Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.

При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Следует знать, что в течение трех рабочих дней после ДТП необходимо поставить в известность свою страховую компанию о случившемся. Несвоевременное оповещение страховой компании о произошедшем ДТП влечет за собой отказ в осуществлении страховой выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2021505-avtovoz-s-mashinami-tesla-perevernulsya-v-zhetysuskoy-oblasti-video/