Мопедист сбил полицейского в Алматы

Задержание мопедиста. Фото с места событий: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудник полиции попал в больницу в результате ДТП с участием мопеда. Мопедиста, который пытался скрыться от стражей порядка, задержали, сообщается в новостном Telegram-кнаале МВД РК.

Происшествие имело место сегодня, 12 мая, примерно в 16:00 в Медеуском районе города.

По информации пострадавшего полицейского, на пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы был замечен мопед, водитель которого был без шлема. Требованиям об остановке он не подчинился и попытался скрыться от полиции на большой скорости через частный сектор.

Действия водителя двухколесного транспорта вызвали подозрения у сотрудников полиции. Помимо этого мопедист, как подчеркнули в ведомстве, создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

"На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель двухколесного развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедист, тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан", - рассказал лейтенант полиции Жанибек Оразбаев.

Задержанным оказался 23-летний курьер одной из компаний по доставке.

В ведомстве добавили, что после сотрудник полиции доставлен в больницу.

Факты ДТП и неподчинения законным требованиям сотрудника полиции зарегистрированы. Водитель мопеда будет привлечен к ответственности, согласно законодательству РК, пообещали в полиции.

Согласно Правилам дорожного движения РК, мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 куб. см, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч.

К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.

Управлять мопедом в Казахстане можно без водительских прав, но при этом минимальный возраст для допуска к его вождению составляет 16 лет.

За нарушение возрастного ограничения ответственность могут понести родители ребенка. А если объем двигателя составляет от 50 до 125 кубических сантиметров, то для управления таким средством нужны права категории А1.

Для более кубатурных средств – категория А с 18 лет.

Отметим, что, согласно статье 57 закона "О дорожном движении", водителям мопедов запрещено:

заезжать на тротуар и ездить по пешеходному переходу – передвижение разрешено только по велодорожкам или, если их нет, то по крайней правой полосе дорог общего пользования (включая автобусные полосы);

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении – для поворота нужно спешиться и перейти дорогу как пешеходу;

перевозить пассажиров.

За нарушение этих правил может последовать штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2020363-mopedist-sbil-politseyskogo-v-almaty/