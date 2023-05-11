Уснувший таксист столкнулся с патрульной машиной в Павлодарской области (видео)

Авария. Фото с места ДТП: t.me/POLICE_of_KZ

ДТП с участием патрульной машины произошло на 559-м км автодороги Омск-Майкапчагай в Павлодарской области, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Инцидент произошел сегодня, 11 мая.

Как рассказали в полиции, таксист на авто марки Skoda Superb, не выбрав безопасную скорость движения, столкнулся с патрульной машиной Skoda Rapid.

Отмечается, что пассажиры такси (26-летний житель Усть-Каменогорска, 21-летняя жительница Абайской области и несовершеннолетний астанчанин 2013 года рождения) обратились за медпомощью - к счастью, обошлось без госпитализации.

Подчеркивается, что автопатруль двигался со скоростью 60 км/ч с включенными маячками и фарами.

Со слов самого таксиста, он уснул за рулем.

Водитель Skoda Superb привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК, материал направлен в суд.

Отмечается, что Департамент полиции Павлодарской области намерен обратиться в суд для возмещения материального ущерба.

Отметим, согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2020132-usnuvshiy-taksist-stolknulsya-s-patrulnoy-mashinoy-v-pavlodarskoy-oblasti-video/