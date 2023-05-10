Газовоз опрокинулся в Жетысуской области (видео)

Пожарные поливают газовоз пеной. Фото: gov.kz

В селе Жарлыозек Жетысуской области во вторник, 9 мая, опрокинулся газовоз с пропаном. Спасателям удалось предотвратить взрыв и пожар, сообщается на сайте МЧС РК.

Как рассказали в региональном департаменте по ЧС, опрокинувшийся газовоз подняли на колеса с помощью автокрана. Процесс проходил под контролем огнеборцев, а чтобы автомобиль с газом не загорелся и не взорвался, его постоянно поливали пожарной пеной.

"Это предотвратило появление столь опасных в этот момент искр и, соответственно, возможность взрыва цистерны автомобиля.

Благодаря слаженно предпринятым мерам жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели также призвали казахстанцев соблюдать особую осторожность при работе с газом и другими взрывоопасными веществами.

На сайте ДЧС Жамбылской области даны рекомендации по использованию газа в быту.

Так, спасатели напоминают, что при неправильном использовании газовые баллоны представляют смертельную опасность.

Одна из основных причин взрывов в жилых домах - эксплуатация газовых баллонов с видимыми физическими повреждениями и просроченными сроками испытаний, а также использование газового оборудования, которое много лет профилактически не обслуживалось.

Согласно закону РК "О газе и газоснабжении", розничная реализация сжиженного газа в бытовых баллонах осуществляется газосетевыми организациями и владельцами газонаполнительных пунктов, которые обязаны обеспечивать исправное техническое состояние бытовых баллонов.

Запрещается хранение и использование сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей.

Спасатели настоятельно просят казахстанцев соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов;

при запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить). Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня;

почувствовав в помещении запах газа, нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой;

если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону 104;

газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2019866-gazovoz-oprokinulsya-v-zhetysuskoy-oblasti-video/