Избежать столкновения не удалось: авто припарковали у рельсов в Туркестанской области
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В Туркестанской области водитель оставил авто у железнодорожных рельсов – его повредил приближающийся поезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. В Instagram-паблике Qumash сообщили, что в Туркестанской области кто-то припарковал машину возле рельсов и ушел.
"Вернулся, а там пассажирский поезд, ну и машина его. Без капота и других деталей", – рассказали авторы поста.
Случай подтвердили в пресс-службе АО "НК "Казахстан Темир Жолы".
Сообщается, что 24 апреля в 20:14 на перегоне "Игилик – Коргасын" участка "Арыс – Тюлькубас" водитель припарковал автомобиль в неположенном месте.
"В ходе движения поезда произошел касательный удар со стоящим автомобилем. Чтобы избежать соударения, машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение", – подчеркнули в КТЖ.
В результате инцидента никто не пострадал. Информация передана в линейное отделение полиции города Шымкента.
Отмечается, что причина произошедшего – нарушение водителем ПДД.
Согласно разделу 15 ПДД РК "Движение через железнодорожные пути", водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).
При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).
Запрещается выезжать на переезд:
- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
- при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
- при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке - жезл, красный фонарь или флажок, либо с вытянутыми в стороны руками);
- если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;
- если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Кроме того, запрещается:
- переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов;
- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;
- самовольно открывать шлагбаум;
- перемещать через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы; без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.
В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, а если их нет - у границы железнодорожного переезда.
При вынужденной остановке на переезде водитель обязан немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель обязан:
- при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (локомотива, дрезины);
- оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;
- при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2018247-izbezhat-stolknoveniya-ne-udalos-avto-priparkovali-u-relsov-v-turkestanskoy-oblasti/