Избежать столкновения не удалось: авто припарковали у рельсов в Туркестанской области

Автомобиль, столкнувшийся с поездом. Фото: instagram.com/qumash_kz

В Туркестанской области водитель оставил авто у железнодорожных рельсов – его повредил приближающийся поезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. В Instagram-паблике Qumash сообщили, что в Туркестанской области кто-то припарковал машину возле рельсов и ушел.

"Вернулся, а там пассажирский поезд, ну и машина его. Без капота и других деталей", – рассказали авторы поста.

Случай подтвердили в пресс-службе АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

Сообщается, что 24 апреля в 20:14 на перегоне "Игилик – Коргасын" участка "Арыс – Тюлькубас" водитель припарковал автомобиль в неположенном месте.

"В ходе движения поезда произошел касательный удар со стоящим автомобилем. Чтобы избежать соударения, машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение", – подчеркнули в КТЖ.

В результате инцидента никто не пострадал. Информация передана в линейное отделение полиции города Шымкента.

Отмечается, что причина произошедшего – нарушение водителем ПДД.

Согласно разделу 15 ПДД РК "Движение через железнодорожные пути", водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

Запрещается выезжать на переезд:

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке - жезл, красный фонарь или флажок, либо с вытянутыми в стороны руками);

если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:

переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов;

объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;

самовольно открывать шлагбаум;

перемещать через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы; без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.

В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, а если их нет - у границы железнодорожного переезда.

При вынужденной остановке на переезде водитель обязан немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель обязан:

при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (локомотива, дрезины);

оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;

при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2018247-izbezhat-stolknoveniya-ne-udalos-avto-priparkovali-u-relsov-v-turkestanskoy-oblasti/