Сбил и уехал: 18-летнего парня без прав подозревают в наезде на подростка в Актобе

Момент ДТП. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

На прошлой неделе 17-летнего подростка в Актобе сбил автомобиль. Подозреваемым оказался 18-летний парень без прав, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

ДТП произошло вечером 14 апреля на пересечении проспекта Абылхаир-хана и улицы Пацаева.

"Водитель на автомашине "ВАЗ-2114" на пересечении проспекта Абылхаир-хана с улицей Пацаева проехал на запрещающий сигнал светофора. Затем он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП", – сообщили в полиции.

17-летний пешеход госпитализирован Центр охраны материнства и детства (ЦОМИД).

Вскоре автомобиль, сбивший мальчика, обнаружили во дворе многоэтажки с повреждениями лобового стекла, бампера, капота и правого бокового стекла. Машина водворена на спецстоянку.

"Установлен водитель авто. Им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Водителю, как сообщили в полиции, грозит лишение свободы до 2 лет.

Согласно части 2 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается:

штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением свободы на срок до 2 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также лицо лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2017113-sbil-i-uehal-18-letnego-parnya-bez-prav-podozrevayut-v-naezde-na-podrostka-v-aktobe/