Сбил и уехал: 18-летнего парня без прав подозревают в наезде на подростка в Актобе
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На прошлой неделе 17-летнего подростка в Актобе сбил автомобиль. Подозреваемым оказался 18-летний парень без прав, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".
ДТП произошло вечером 14 апреля на пересечении проспекта Абылхаир-хана и улицы Пацаева.
"Водитель на автомашине "ВАЗ-2114" на пересечении проспекта Абылхаир-хана с улицей Пацаева проехал на запрещающий сигнал светофора. Затем он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП", – сообщили в полиции.
17-летний пешеход госпитализирован Центр охраны материнства и детства (ЦОМИД).
Вскоре автомобиль, сбивший мальчика, обнаружили во дворе многоэтажки с повреждениями лобового стекла, бампера, капота и правого бокового стекла. Машина водворена на спецстоянку.
"Установлен водитель авто. Им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения", – говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Водителю, как сообщили в полиции, грозит лишение свободы до 2 лет.
Согласно части 2 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается:
- штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);
- либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
- либо лишением свободы на тот же срок.
Также лицо лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2017113-sbil-i-uehal-18-letnego-parnya-bez-prav-podozrevayut-v-naezde-na-podrostka-v-aktobe/