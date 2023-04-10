В Астане нашли водителя, который мог быть за рулем "КамАЗа", протаранившего шесть авто

Пострадавшие машины. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

Полиция нашла предполагаемого водителя "КамАЗа", который несколько дней назад протаранил шесть авто в Астане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел 7 апреля. Водитель "КамАЗа" допустил наезд на шесть припаркованных авто, а после – покинул место ДТП.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны рассказали, что полицейские в ходе розыскных мероприятий установили водителя грузового транспорта. Им оказался 60-летний житель столицы.

"В отношении виновника ДТП возбуждено сразу два административных производства по статьям 610 "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб" и 611 "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся" КоАП РК", – сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Отмечается, что собранный материал направлен в административный суд для принятия окончательного решения.

Добавим, что, согласно статье 610 КоАП РК:

нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев;

то же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев;

действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

А в соответствии со статьей 611 КоАП РК:

невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК в сфере дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге);

оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП (172500 тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год;

действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, лишенным права управления транспортным средством либо не имеющим права управления транспортными средствами, влечет штраф в размере 100 МРП (345 тыс. тенге) либо административный арест на 30 суток.

При этом лицо, оставившее место ДТП в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности по настоящей статье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2016222-politsiya-nashla-podozrevaemogo-voditelya-kamaza-protaranivshego-shest-avto-v-astane/