Серная кислота вылилась на дорогу в результате аварии на трассе в ВКО

Авария. Кадр из видео: Телеканал "Астана"

Большегруз с серной кислотой опрокинулся на трассе в ВКО - в результате аварии опасная жидкость вылилась на дорогу. Экологи взяли пробы грунта с места ДТП.

Легковушка и грузовик, который перевозил серную кислоту, столкнулись на трассе Усть-Каменогорск-Алтай, передает телеканал "Астана".

Очевидцы сняли на видео последствия произошедшего.

Грузовик сильно пострадал - лопнула цистерна с кислотой.

Сообщается, что жертв нет, однако в ДТП пострадал водитель легкового авто - его госпитализировали в больницу.

"67-летний водитель ВАЗ 21214 не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, произошло столкновение автомобиля с грузовиком. Данное нарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение прав на управление автомобилем на срок до шести месяцев", - сообщили в ДП ВКО касательно произошедшей аварии.

Специалисты областного Департамента экологии взяли пробы почвы с места дорожно-транспортного происшествия.

Они выяснят, насколько опасная кислота просочилась в грунт.

"Транспортное средство перевозило всего 25 тонн серной кислоты. Из них порядка трехсот литров было разлито на рельеф местности. Необходимо отметить, что от места участка до ближайшего населенного пункта 5 км, иных водных объектов также на участке отсутствует", - прокомментировал произошедшее главный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.

Сообщается, что место разлива обработали известью - потребовалось около 10 тонн вещества. Отмечается, что при взаимодействии извести и серной кислоты получится обычный гипс, который можно легко убрать с трассы.

На официальном сайте Международной организации труда говорится, что концентрированная серная кислота (выше 51%) - бесцветная маслянистая гигроскопичная жидкость. Разлагается при нагревании. Выделяет токсичные и агрессивные газы содержащие оксиды серы. Вещество является сильным окислителем.

Вступает в реакцию с горючими материалами и восстановителями и органическими материалами. Приводит к появлению опасности пожара и взрыва. Вещество является сильной кислотой. Бурно реагирует с основаниями и вызывает коррозию большинства распространенных металлов, а также интенсивно реагирует с водой.

Вещество очень сильно разъедает глаза, кожу и дыхательные пути. Едкое вещество при приеме внутрь. Воздействие вещества может привести к асфиксии из-за отека в горле. Вдыхание высоких концентраций вещества может вызвать отек легких, но только после того, как начнут проявляться первичные эффекты разъедания на глазах и в верхних дыхательных путях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2015807-sernaya-kislota-vylilas-na-dorogu-v-rezultate-avarii-na-trasse-v-vko/