Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Уральске

"КамАЗ" на месте аварии. Фото: mgorod.kz

В Уральске "КамАЗ" совершил столкновение с пассажирским автобусом. От сильного удара кабина грузового авто деформировалась, передает портал "Мой город".

ДТП произошло сегодня днем, 30 марта, по улице Сырыма Датова.

Издание со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО пишет, что 36-летний водитель "КамАЗа" не обеспечил безопасность дорожного движения и столкнулся с пассажирским автобусом.

"В общественном транспорте находились восемь человек. В настоящий момент оба водителя проходят медицинское освидетельствование. Пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой", – говорится в публикации.

Отмечается, что в отношении водителя "КамАЗа" будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение ПДД".

"КамАЗ" на месте аварии. Фото: mgorod.kz

Добавим, что, согласно статье 610 КоАП РК:

нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев ;

(69 тыс. тенге) или ; то же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев ;

или ; действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2014789-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-kamazom-v-uralske/