Оделся в примерочной и убежал: астанчанин похитил костюм за 200 тыс. тенге

Примерочные. Иллюстративное фото: tioloco/Getty Images

Астанчанина подозревают в том, что он похитил спортивный костюм в одном из столичных ТРЦ. Подозреваемый задержан и взят под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Стоимость похищенного костюма составляет 190 тыс. тенге.

По информации стражей порядка, подозреваемый зашел в примерочную и долгое время находился там.

При выходе продавец заметила на нем спортивный костюм, который имелся в продаже. Она попросила показать, что у него надето под курткой, но мужчина, применив физическую силу, оттолкнул ее и убежал.

В ходе оперативно-следственных действий стражами порядка был установлен ранее судимый 30-летний житель города. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Как отметили в пресс-службе ДП города, иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 УПК РК.

Отметим, что согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2014029-odelsya-v-primerochnoy-i-ubezhal-astanchanin-pohitil-kostyum-za-200-tys-tenge/