Пять человек пострадали при столкновении трех авто на трассе в СКО (фото)

Автомобиль после ДТП. Фото: pkzsk.info

На трассе в Северо-Казахстанской области произошло ДТП с участием трех авто. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, авария произошла сегодня, 16 марта, на 609-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск в районе Магжана Жумабаева. ДТП произошло с участием автомобилей марки Volkswagen Caravelle и Lada Granta, а также спецтехники "Урал", которая производила работы по очистке дорожного полотна от снега.

В результате происшествия пять человек получили травмы: водители автомашин "Урал", Volkswagen Caravelle и пассажиры Volkswagen Caravelle, Lada Granta. Пострадавшим оказали медпомощь.

По данному факту стражи порядка производят сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения.

Отметим, что, согласно информации на сайте МВД РК, при движении по свежевыпавшему или укатанному снегу важно учитывать:

влияние погодных условий на режимы движения;

снижение видимости при осадках;

изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

Для безопасности участников дорожного движения полиция призывает всех строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений. Кроме того, заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2013227-pyat-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-treh-avto-na-trasse-v-sko-foto/