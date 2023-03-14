Авария с участием грузовиков произошла на трассе Алматы-Бишкек (фото, видео)

Авария. Фото: Zakon.kz

Авария с участием двух грузовиков произошла близ рынка "Барыс" на автодороге Алматы-Бишкек. Инцидент прокомментировали в полиции Алматинской области.

Кадры с места событий появились в ленте паблика kris_p_almata в Instagram. На кадрах видно перевернутый грузовик.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что ДТП произошло сегодня, 14 марта, на автодороге Алматы-Бишкек.

Авария. Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, 60-летний водитель грузовика марки MAN на 30 км трассы совершал маневр разворот и, не пропустив грузовик марки HOWO, допустил столкновение ним.

За рулем второго грузовика находился 23-летний мужчина.

Авария. Фото: Zakon.kz

К счастью, никто не пострадал. Отмечается, что машины получили механические повреждения.

По данному факту собран административный материал по статье 610 КоАП РК.

Отметим, что согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2012893-avariya-s-uchastiem-gruzovikov-proizoshla-na-trasse-almaty-bishkek-foto-video/