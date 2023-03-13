"Все везде и сразу" по-астанински": сразу 3 ДТП произошло в одном месте в Астане (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__astana

Сразу три аварии произошло вчера, 12 марта, в Астане в одном и том же месте. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с места ДТП опубликовала Instagram-страница kris__p__astana. На кадрах видно несколько столкнувшихся авто и стоящих рядом с машинами людей.

"Все везде и сразу" по-астанински. Сразу 3 ДТП на одном месте и в одно время вчера произошли в столице", - говорится в подписи к ролику.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что аварии произошли в воскресенье, 12 марта, в 22:30.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota Avensis, следуя по улице Мәңгілік Ел в сторону улицы Сыганак, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. После этого здесь же произошло еще два ДТП - водители автомашин Lexus NX200 и Nissan Primera, следуя в том же направлении, допустили столкновение с Hyundai Accent.

В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителей Toyota Avensis, Lexus NX200 и Nissan Primera возбуждено административное производство по статье 610 КобАП РК.

Согласно части первой статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Часть вторая этой же статьи предусматривает наказание за нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Согласно санкциям этой части, водителя могут оштрафовать на 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишить прав на срок до 9 месяцев.

За действия, предусмотренные частями первой и второй этой же статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, предусмотрен штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2012663-vse-vezde-i-srazu-po-astaninski-srazu-3-dtp-proizoshlo-v-odnom-meste-v-astane-video/