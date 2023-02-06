Лишенному навсегда прав алматинцу грозит 6 лет колонии за ДТП в пьяном виде

Водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

35-летнему жителю Алматы грозит от 4 до 6 лет колонии за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщает информационный портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, впервые водителя "поймали" за рулем в пьяном виде в сентября 2021 года. Тогда суд лишил его водительского удостоверения на 7 лет.

"Не сделав для себя должных выводов, гражданин А. снова сел за руль в пьяном виде. Патрульные задержали его в апреле 2022 года.

Действия правонарушителя на этот раз были квалифицированы части 1 статьи 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Тогда водителя приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы и ему навсегда запретили садиться за руль.

"Но, как говорится, не тут-то было… Освободившись из мест лишения свободы, в январе уже этого года гражданин А. снова, будучи нетрезвым, сел за руль автомашины и совершил транспортное происшествие.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени", - добавил Шарипов.

Теперь алматинцу грозит наказание по части 2 статьи 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности повреждение ТС, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, а равно причинение легкого вреда здоровью человека".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Астане пьяный водить спровоцировал массовое ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2008226-lishennomu-navsegda-prav-almatintsu-grozit-6-let-kolonii-za-dtp-v-pyanom-vide/