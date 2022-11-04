Водитель вылетел в траншею на авто и скрылся в Астане. Его ищет полиция (видео)

Помятая машина в траншее. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

Вчера вечером в Астане произошло ДТП – водитель Opel не справился с управлением и вылетел в траншею. В полиции заявили, что сейчас ищут владельца авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Видео с автомобилем в траншее появилось в Instagram-сообществе astana_sergek. На записи можно увидеть зеленый автомобиль, съехавший в углубление в земле. У авто помята крышка капота и открыта дверь.

Сообщается, что 3 ноября около 23:29 водитель машины Opel ехал по улице Кудайбердиулы в сторону улицы Бурабай. Он не справился с рулевым управлением и наехал на бетонные ограждения. Как отметили стражи порядка, водитель не учел дорожно-метеорологические условия – покрытие дороги было мокрым и скользким.

"Вследствие столкновения машина упала в траншею, где проводились дорожные работы с выставлением дорожных знаков", – говорится в сообщении департамента полиции

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и разыскивают его. Проводится проверка.

"Департамент полиции Астаны обращается к водителям – важно быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования", – отметили представители ведомства.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, что приближается зима и некоторые участки на дорогах становятся опаснее из-за частых дождей и обледенений.

Так, в связи с выпадением осадков автовладельцам рекомендуется заменить шины, проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки – на пригодность к использованию, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Также не стоит забывать о потребности в специально предназначенной для зимнего периода омывающей жидкости.

Кроме того, необходимо помнить, что при первых обледенениях на дорогах водителям необходимо проявлять максимальную аккуратность и двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1995792-voditel-vyletel-v-transheyu-na-avto-i-skrylsya-v-astane-ego-ischet-politsiya-video/