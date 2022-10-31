Автомобиль снес остановку и врезался в припаркованные машины в Астане (видео)

ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль врезается в остановку, переворачивается и сталкивается с двумя припаркованными авто. В столичной полиции рассказали подробности произошедшего.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница astana_sergek.

На кадрах видно, что ДТП произошло ночью. Автомобиль буквально вылетел с дороги, после чего столкнулся с остановкой и двумя другими авто.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что инцидент произошел еще 28 октября в 03:30 на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айнакол.

"31-летний водитель автомашины марки Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на остановочную площадку и две припаркованные автомашины марки Kia и Daewoo Nexia", - рассказали в полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя возбудили административное производство по статье 608 ч.3 КРКоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Автомобиль горожанина водворили на коммунальную стоянку.

"Департамент полиции напоминает водителям быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - обратились полицейские к астанчанам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1994952-avtomobil-snes-ostanovku-i-vrezalsya-v-priparkovannye-mashiny-v-astane-video/