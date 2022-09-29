Девушку сбили на дороге в Алматы (видео)

Девушку сбили в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Вчера, 28 сентября, на проспекте Сейфуллина в Алматы водитель сбил девушку, перебегавшую дорогу. Кадры инцидента, снятые на видеорегистратор, появились в Сети. По факту ДТП было начато расследование, сообщается в официальном Telegram-канале POLISIA.KZ.

Видеозапись инцидента появилась в одном из алматинских Telegram-сообществ. На кадрах видно, как девушка в светлой одежде переходит через дорогу. Дойдя до середины дороги она не оглядываясь двинулась дальше. Через мгновение ее на высокой скорости сбил автомобиль.

Как сообщили полицейские, ДТП произошло 28 сентября около 16:00.

"Водитель, гражданин К., управляя автомобилем Lada, следовал по проспекту Сейфуллина в южном направлении и допустил наезд на пешехода, гражданку 2002 года рождения, которая пересекала проспект в западном направлении", – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Подчеркивается, что в результате ДТП пешеход с телесными повреждениями была доставлена в одну из больниц города.

Сейчас, по данным стражей порядка, к расследованию факта приступили сотрудники Управления полиции Жетысуского района по территориальности.

Внимание! На видео присутствуют шокирующие кадры!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1990236-devushku-sbili-na-doroge-v-almaty-video/