Россиянин погиб в ДТП в Актюбинской области

Автомобиль после ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

34-летний гражданин Российской Федерации погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области. Авария произошла ночью 26 сентября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 26 сентября примерно в 01.50 часов 38-летний россиянин за рулем Toyota Camry на 999 км автодороги Самара-Шымкент в районе села Аралтогай допустил опрокидывание автомашины в кювет.

Автомобиль после ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

В результате на месте аварии скончался 34-летний пассажир - гражданин России.

Второго пассажира 1983 года рождения госпитализировали в хирургическое отделение ЦРБ Айтекебийского района.

Автомобиль после ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

"По факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989842-rossiyanin-pogib-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/