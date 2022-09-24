Смертельная авария произошла возле АЗС в Экибастузе (фото)

Автомобиль после ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

В Экибастузе столкнулись две Toyota Camry, одной из которых управлял 26-летний водитель. Он в итоге погиб, еще четыре человека с различными травмами были госпитализированы в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, ДТП произошло возле АЗС по улице Энергетиков в Экибастузе примерно в 22.20 часов 23 сентября.

26-летний водитель Toyota Camry 30 допустил лобовое столкновение с Toyota Camry 50. В итоге молодой человек скончался.

Автомобиль после ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

"26-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда "103". Еще четверых - мужчин 43 и 46 лет и женщин 21 и 34 лет - доставили в городскую больницу Экибастуза", - сообщили в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, начата проверка. Искореженные иномарки забрали на штрафстоянку.

Между тем, по информации медиков, за несколько часов на трассах Павлодарской области произошло еще два ДТП, в которых пострадали 8 человек.

"Сообщение о первой аварии поступило 23 сентября в 19.33 часов. Отмечалось, что столкнулись машины с лошадью на трассе в районе Аккулы. Уже через шесть минут бригада скорой помощи была на месте. Четверых пострадавших в возрасте от 17 до 59 лет доставили в центральную районную больницу", - рассказали врачи.

Еще одна авария произошла примерно в 9 вечера между Майкаином и Экибастузом. Легковушка слетела в кювет, в результате ДТП пострадали парни 28 и 29 лет, а также две 22-летние девушки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989428-smertelnaya-avariya-proizoshla-vozle-azs-v-ekibastuze-foto/