Три человека погибли при опрокидывании Toyota Hilux в Жетысуской области

Место ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

На автодороге Алматы - Усть-Каменогорск опрокинулся пикап Toyota Hilux. В ДТП погибли три человека и двое пострадали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетысуской области.

Авария произошла утром 24 сентября близ села Алмалы в Сарканском районе. В салоне Toyota Hilux находилось пять человек, из которых выжили лишь двое.

Полицейские уже возбудили по факту ДТП уголовное дело и назначили необходимые экспертизы.

Автомобиль после ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

"За рулем пикапа находился 38-летний мужчина, который на 427 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск не справился с управлением и допустил опрокидывание.

На месте происшествия скончались три человека. Сам водитель и 48-летний пассажир госпитализированы с различными травмами в районную больницу.

Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989420-tri-cheloveka-pogibli-pri-oprokidyvanii-toyota-hilux-v-zhetysuskoy-oblasti/