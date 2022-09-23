Полицейский насмерть сбил человека и скрылся в Уральске

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В ночь на 18 сентября на улице Момышулы в Уральске произошло ДТП, в результате которого пешеход скончался, а водитель скрылся с места происшествия. Оказалось, что за рулем авто находился действующий сотрудник полиции. Об этом сообщили на брифинге в ДП ЗКО.

"Водитель скрылся с места происшествия, но он был нами установлен и задержан. Он является действующим сотрудником органов внутренних дел. Сейчас по делу назначен ряд экспертиз. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в ДП ЗКО.

Начальник управления дознания Ерлан Джаксыбаев добавил, что начато расследование по ч.3 ст.345 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст.347 (Оставление места ДТП) УК РК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Машина водворена на штрафстоянку. Несмотря на то, что он - сотрудник полиции, мы приняли самые жесткие меры. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил Ерлан Джаксыбаев.

Также по данному факту назначено служебное расследование. В полиции пообещали принять самые жесткие меры в отношении сотрудника и его руководителей.

Кроме того, уточнили, что за рулем автомобиля находился участковый инспектор в звании капитана полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989351-politseyskiy-nasmert-sbil-cheloveka-i-skrylsya-v-uralske/