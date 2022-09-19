Два человека погибли при столкновении авто с верблюдами на трассе в Мангистау

Верблюды. Иллюстративное фото: pexels.com

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения автомобиля с верблюдами на трассе в Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 16 сентября в 22.41 часов в дежурную часть отдела полиции Каракиянского района поступил вызов о ДТП на 218/9 км трассы Жанаозен-Жетыбай-Актау.

Правоохранители выяснили, что водитель "ВАЗ-21154", направляясь в сторону села Шетпе, совершил наезд на двух верблюдов на дороге.

На месте происшествия от полученных травм скончались два пассажира. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу.

Данный факт зарегистрирован по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988559-dva-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-avto-s-verblyudami-na-trasse-v-mangistau/