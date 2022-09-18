Пассажирский автобус перевернулся в Китае. Погибли почти 30 человек

Автобус на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

В воскресенье в китайской провинции Гуйчжоу перевернулся пассажирский автобус. В салоне находилось 47 человек, 27 из которых погибли, передает РИА Новости.

Сегодня, 18 сентября, на юге Китая в провинции Гуйчжоу произошло страшное ДТП.

Как сообщила местная полиция, утром на скоростной автомагистрали в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось 47 человек.

Отмечается, что большая часть людей, находившихся в салоне, погибла, остальных госпитализировали.

"По состоянию на 12:00 (10:00 по времени Астаны – прим. ред.) 18 числа в аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении", – говорилось в заявлении полиции уезда Саньду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988377-passazhirskiy-avtobus-perevernulsya-v-kitae-pogibli-pochti-30-chelovek/