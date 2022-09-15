14-летний мальчик на мотоцикле столкнулся с авто и погиб в Жетысу

Фото с места ДТП: polisia.kz

В среду, 14 сентября, в селе Талдыбулак Жетысуской области произошло ДТП, в результате которого погиб подросток, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что 14-летний школьник, управляя мотоциклом китайского производства, выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомобилем Nissan Maxima.

Фото с места ДТП: polisia.kz

Подросток получил серьезные травмы и погиб на месте ДТП.

Сейчас сотрудники районной полиции выясняют все обстоятельства аварии.

"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК. Полиция региона выражает соболезнование семье погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987847-14-letniy-malchik-na-mototsikle-stolknulsya-s-avto-i-pogib-v-zhetysu/