Гражданин Кыргызстана погиб в ДТП в Актюбинской области

Перевернутая ВАЗ-2105 на трассе "Самара – Шымкент". Фото: polisia.kz

В Актюбинской области съехал в кювет и перевернулся "ВАЗ-2105". Водитель автомобиля получил множественные травмы, а его пассажир погиб на месте, сообщает МВД на своем официальном портале Polisia.kz.

Авария случилась сегодня, 14 сентября, на автодороге "Самара – Шымкент", вблизи поселка Калыбай Иргизского района.

Управлял автомобилем гражданин Кыргызстана. По сообщению полиции, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего авто выехало в кювет и опрокинулось.

Перевернутая ВАЗ-2105 на трассе "Самара – Шымкент". Фото: polisia.kz

В салоне также сидел пассажир – 31-летний гражданин Кыргызстана. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя же, в свою очередь, с различными травмами госпитализировали в Центральную районную больницу поселка Иргиз.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами – прим. ред.)", – заключили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987816-grazhdanin-kyrgyzstana-pogib-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/