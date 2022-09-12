Водитель погиб в ДТП с лошадью на трассе в ВКО

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

Ночью 11 сентября в Восточно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли водитель автомобиля и лошадь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, авария произошла 11 сентября около 02.44 часов на 18 км трассы Усть-Каменогорск - Алматы близ села Айыртау Уланского района.

42-летний мужчина за рулем Lada Granta допустил наезд на лошадь.

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажир 1954 года рождения госпитализирован с различными телесными повреждениями в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987254-voditel-pogib-v-dtp-s-loshadyu-na-trasse-v-vko/