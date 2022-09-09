Девушка заживо сгорела в результате ДТП в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

Минувшей ночью в городе Шу в Жамбылской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибла 21-летняя девушка, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Смертельная авария случилась ночью, примерно в 1:37.

По данным правоохранителей, 30-летний водитель Mercedes Benz, следуя по улице Сейфуллина на большой скорости, врезался в заднюю часть следовавшей в попутном направлении автомашины Volkswagen Golf, за рулем которой находился 29-летний мужчина.

От полученного удара Volkswagen Golf загорелся и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21150".

"В результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка Volkswagen, а 29-летний водитель и еще один пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу города Шу", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987099-devushka-zazhivo-sgorela-v-rezultate-dtp-v-zhambylskoy-oblasti-video/