Все ехавшие в авто люди погибли в жутком ДТП в Мангистауской области (видео)

Место происшествия. Фото: polisia.kz

На трассе в Мангистауской области произошло жуткое ДТП. Все люди, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. Подробности смертельной аварии озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 2 сентября около 20.00 часов на пульт дежурного "102" поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на 112/117 км трассы Шетпе-Жетыбай.

Как стало известно, водитель "ВАЗ-2115", направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с MAN.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. То есть все, кто находился в салоне.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986019-vse-ehavshie-v-avto-lyudi-pogibli-v-zhutkom-dtp-v-mangistauskoy-oblasti-video/