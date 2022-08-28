Грузовик врезался в толпу людей в Нидерландах

Иллюстративное фото: SOPA Images/Contributor/Getty Images

В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю. В результате инцидента погибли несколько человек. Водителя доставили в отделение полиции.

Трагедия случилась в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, передает РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

В результате наезда грузовика погибли три человека. По информации корреспондентов, машина врезалась в толпу людей, которые устроили барбекю. Грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги.

Также сообщается, что несколько человек получили ранения в результате наезда.

Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции.

О причинах происшествия не сообщается.

Сообщалось, что на место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985258-gruzovik-vrezalsya-v-tolpu-lyudey-v-niderlandah/