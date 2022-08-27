Супруги и трое их детей погибли в ДТП в Карагандинской области (фото, видео)

Фото с места происшествия: t.me/POLICE_of_KZ

Вчера вечером на трассе в Карагандинской области произошло страшное ДТП, в котором погибли двое взрослых и трое детей. В живых остался один ребенок, которого доставили в больницу. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что авария произошла 26 августа около 23:00 на автодороге "Балхаш-Приозерск" в 23 километрах от поселка Гульшат.

"В направлении города Приозерск 35-летний водитель автомашины Opel Vectra, выехав на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются), допустил лобовое столкновение с автомашиной HOWO под управлением 25-летнего водителя", – говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП водитель, его 30-летняя супруга и трое их несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия. Один ребенок выжил и был доставлен в медицинское учреждение.

"Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985088-suprugi-i-troe-ih-detey-pogibli-v-dtp-v-karagandinskoy-oblasti-foto-video/