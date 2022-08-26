Женщина погибла, трое детей пострадали: жуткое ДТП произошло в Шымкенте

Фото с места ДТП. Источник: polisia.kz

В Шымкенте в результате столкновения двух автомобилей скончалась одна женщина, трое детей госпитализированы, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Авария произошла сегодня, 26 августа. По данным полицейских, на пересечении проспекта Байдибек би и улицы А. Кошерова столкнулись Toyota Camry и Audi S8.

"В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу", - говорится в сообщении полицейских.

Кроме того, водителям авто и двум пассажирам медики оказали помощь в больнице, после чего их отпустили домой.

"Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК “Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование", - заявили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985053-zhenschina-pogibla-troe-detey-postradali-zhutkoe-dtp-proizoshlo-v-shymkente/