Audi на полном ходу влетел в припаркованное авто и людей в Жетысуской области (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Жетысуской области

В Жетысуской области автомобиль Audi 100 на полном ходу врезался в припаркованную на обочине машину и находящихся рядом с ней людей. Четверых пострадавших госпитализировали, один из них скончался в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП зарегистрировано в ночь на 25 августа в Алакольском районе с участием Audi 100 и BMW 525. Последний автомобиль был припаркован на обочине, когда в него на полном ходу въехал другой, двигавшийся в попутном направлении.

Место происшествия. Фото: ДП Жетысуской области

"ДТП произошло на 79 км автодороги Ушарал-Достык близ села Коктума. Установлено, что на обочине стояла BMW, у которой находились четверо мужчин, троих из них вместе с допустившим столкновение водителем Audi доставили с различными травмами в больницу.

Место происшествия. Фото: ДП Жетысуской области

35-летний пострадавший скончался в реанимационном отделении. Остальные трое были госпитализированы. Сейчас по факту назначены необходимые экспертизы, автомашины помещены на специализированную стоянку", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Факт зарегистрирован по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984762-audi-na-polnom-hodu-vletel-v-priparkovannoe-avto-i-lyudey-v-zhetysuskoy-oblasti-foto/