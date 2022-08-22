Автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе в Канаде, есть погибшие

Машины скорой помощи на месте происшествия. Кадр из видео: globalnews.ca

В канадском Ванкувере автомобиль врезался в людей на свадебном мероприятии. В результате происшествия погибли два человека, десятки получили травмы, передает CBC.

По данным телеканала, во время свадебной вечеринки возле одного из частных домов женщина в возрасте 60 лет на легковой машине врезалась в людей. Как сообщают экстренные службы, жертвами инцидента стали два человека. Десять гостей получили различные травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в критическом.

На место происшествия были направлены 11 машин скорой помощи и вертолет.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование данного инцидента.

Ранее в России в Ульяновской области фура совершила наезд на микроавтобус, в результате происшествия погибли 14 кыргызстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984199-avtomobil-vehal-v-tolpu-gostey-na-svadbe-v-kanade-est-pogibshie/