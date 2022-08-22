Смертельное ДТП в Павлодарской области: Mercedes опрокинулся в кювет (фото)

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Mercedes-Benz E220 перевернулся на трассе в Павлодарской области. ДТП со смертельным исходом произошло вечером 21 августа. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По данным стражей порядка, 21 августа в 18.00 часов на автодороге Калкаман-Баянаул-Керней вблизи села Калкаман 51-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz E220 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

"53-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. По данному факту стражи порядка начали проводить проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984186-smertelnoe-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti-mercedes-oprokinulsya-v-kyuvet-foto/