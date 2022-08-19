Несовершеннолетний мотоциклист погиб на трассе в Актюбинской области (фото)

Мотоцикл на месте происшествия. Фото: instagram.com/policeaktobe

Подросток без водительских прав ехал ночью на мотоцикле по степной дороге в Актюбинской области. Не справившись с управлением, мотоциклист опрокинулся и скончался прямо на месте происшествия, сообщается в официальном Instagram-аккаунте регионального ДП.

По данным полиции, ДТП произошло вчера, 18 августа.

Ночью несовершеннолетний водитель ехал на мотоцикле LT-200 без госномеров по степной дороге. Он двигался в направлении поселка Тасоткел Хромтауского района.

Стражи порядка отметили, что молодой человек не имел водительских прав на управление транспортным средством данной категории.

"Не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в правую сторону. В результате опрокидывания он от полученных травм скончался на месте происшествия", – сообщили представители ведомства.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

"Уважаемые родители, разрешая несовершеннолетнему ребенку садиться за руль автомобиля или мотоцикла, вы подвергаете большой опасности не только самого ребенка, но и окружающих. Помните, что безопасность вашего ребенка зависит в первую очередь от вас!" – подчеркнули в Департамента полиции Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983995-nesovershennoletniy-mototsiklist-pogib-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/