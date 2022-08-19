Пять лет в неволе проведет алматинец, устроивший смертельное ДТП на угнанном авто

Иллюстративное фото: flickr.com

Жителя Алматы осудили сразу за несколько совершенных им преступлений. Так, по данным суда, 21-летний молодой человек продал арендованную им игровую приставку, а после – угнал авто и попал в ДТП, которое оказалось смертельным для другого человека. Об этом сообщается на .

Дело было рассмотрено в Турксибском районном суде в сокращенном порядке.

Суд установил, что житель Алматы А. в январе этого года арендовал игровую приставку стоимостью 600 тыс. тенге у потерпевшего Б., после чего продал ее за 160 тыс. тенге, а деньги потратил.

Затем, в марте, он угнал с обочины улицы Сейфуллина припаркованный автомобиль Toyota Prado. Двигаясь на высокой скорости, А. угодил в ДТП.

Пассажир второй машины получил тяжелые травмы и умер в больнице. Водитель второй машины также получил тяжкий вред здоровью, а сам виновник ДТП, как отметили в суде, скрылся с места происшествия пешком.

"Согласно экспертизе, сумма ущерба от ДТП составила 4,6 млн тенге. Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

Потерпевший Б., хозяин игровой приставки, подсудимого не простил, просил назначить ему наказание в соответствии с законом, также просил суд взыскать причиненный материальный ущерб.

Остальные потерпевшие – водитель второй автомашины и отец умершего юноши – подсудимого простили, претензий к нему не имеют, просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – сообщили в суде.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Между тем суд признал А. виновным по части 1 статьи 190, части 3 статьи 200, части 3 статьи 345, статье 347 УК РК и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в УИС средней безопасности, с лишением водительских прав сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983931-pyat-let-v-nevole-provedet-almatinets-ustroivshiy-smertelnoe-dtp-na-ugnannom-avto/