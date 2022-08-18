Два человека погибли в аварии на трассе в Алматинской области (фото)

Фото с места ДТП: ДП Алматинской области

Два человека погибли в ДТП на трассе "Алматы-Шелек-Хоргос". Подробности дорожной аварии рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

ДТП произошло сегодня, 18 августа, в 13:40 в Енбекшиказахском районе. Столкнулись автомашины Hyundai Sonata и Daewoo Nexia.

"Hyundai Sonata управлял 27-летний мужчина, который на 109 км автодороги "Алматы-Шелек-Харгос", двигаясь в восточном направлении, допустил столкновение с попутно следовавшей автомашиной Daewoo Nexia, которая от удара по инерции опрокинулась в кювет. На месте происшествия погибли двое пассажиров Daewoo Nexia. Остальных участников ДТП доставили в ближайшую больницу для обследования", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области

Фото с места ДТП: ДП Алматинской области

Расследование ДТП проводится по ст.345 ч.4 УК РК. По данному факту назначены необходимые экспертизы.

Фото с места ДТП: ДП Алматинской области

Фото с места ДТП: ДП Алматинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983839-dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-foto/