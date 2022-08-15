Мотоциклист потерял управление и погиб в Акмолинской области

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33-летний водитель мотоцикла Honda на трассе потерял управление, врезался в грузовик Howo и скончался на месте происшествия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По данным ведомства, 11 августа на 1293 км автодороги Алматы-Екатеринбург 33-летний житель Темиртау, водитель мотоцикла Honda, двигаясь в направлении Нур-Султана, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с впереди ехавшим грузовиком Howo, за рулем которого был 49-летний астанчанин.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия.

В настоящее время Аршалынским отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Стражи порядка выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983163-mototsiklist-poteryal-upravlenie-i-pogib-v-akmolinskoy-oblasti/